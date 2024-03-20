Ексгонщик Формули-1 росіянин Мазепін виграв суд про зняття з нього санкцій ЄС

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення Суду ЄС.

Микиту Мазепіна внесли до санкційного списку проти Росії у березні 2022 року через зв’язок із його батьком бізнесменом Дмитром Мазепіним. Мазепін-старший залучений до секторів економіки, що підтримують суттєве джерело доходів уряду РФ.

За інформацією Ради ЄС, через компанії, з якими він пов’язаний, Дмитро Мазепін був основним спонсором діяльності свого сина у команді Нааs Формули-1.

Рада ЄС тричі продовжувала дію санкцій проти Микити Мазепіна: у вересні 2022 року, березні 2023 та вересні 2023. Останні обмеження діяли до 15 березня 2024 року.

Натомість Микита Мазепін звернувся до Суду загальної юрисдикції ЄС з вимогою скасувати всі ці акти, нібито вони є недійсними через хибну оцінку Радою.

Суд ЄС підтримав позов і скасував акти, які оскаржив Мазепін-молодший. Так, Суд вважає, що "родинні зв'язки Микити з його батьком не є достатньою підставою для того, щоб вважати його пов'язаним з батьком спільними інтересами".

"Суд заявив, що критерій "асоціації", який використовується в режимі санкцій ЄС, вимагає існування зв’язку, що виходить за межі простих сімейних відносин. Суд постановив, що Рада ЄС не виконала свій обов'язок доведення необхідного зв'язку", - йдеться у повідомленні.

Щодо спонсорування Дмитром Мазепіним свого сина як гонщика Формули-1, "Суд підкреслив, зокрема, що з березня 2022 року Мазепін-молодший не є гонщиком команди Haas".

Мазепін Микита Дмитрович - 2016 року став пілотом Формули-1, тоді він підписав контракт із командою "Форс Індія", за яким став пілотом з розвитку команди. 1 грудня 2020 року було оголошено, що 2021 року Мазепін стане пілотом команди Haas Формули-1 і дебютує в "королівських гонках". 9 грудня 2020 року Мазепін опублікував історію в Instagram, в якій він мацає жіночі груди. У заяві команда Haas F1 докорила Мазепіну і назвала відео "огидним". Мазепін вибачився. За дев'ять днів вибачення було видалено, жінка на відео захищала Мазепіна і називала його дії жартом. Після цих подій на сайті Change.org з'явилась петиція про звільнення Мазепіна з команди, яку підписали понад 46 тисяч людей, в соціальних мережах набрав популярності гештег #WeSayNoToMazepin (Ми говоримо ні Мазепіну).

Мазепін Дмитро Аркадійович - білорусько-російський бізнесмен-олігарх. Він є мажоритарним акціонером і головою "Уралхіму". Після вторгнення Росії в Україну в березні 2022 року Дмитро Мазепін потрапив під санкції Європейського Союзу та Великої Британії. Після цього він продав контрольний пакет акцій у компанії. На сьогодні на нього також наклали санкції Канада, Швейцарія, Австралія, Україна й Нова Зеландія.