Про це повідомляє ANSA.

Зокрема, прокуратура вивчає записи з тосканського курортного містечка Форте-дей-Мармі У ньому російський олігарх Дмитро Мазепін, батько колишнього гонщика "Формули-1" Микити, нещодавно подав заявку на оренду вілли на березі моря.

Також правоохоронці намагаються знайти його суперяхту, яка зникла і з порту Савона на Лігурійській Рив’єрі, де вона мала бути на причалі, так і в Сардинії, де вона зареєстрована.

Статки Мазепіна оцінюють у понад 800 мільйонів доларів. Яхта – лише маленька частинка його бізнес-імперії. Вважається, що його перевезли за межі Італії, можливо, до Тунісу. Італійська поліція вважає, що Мазепін, імовірно, повернувся до Росії.

Мазепін Дмитро Аркадійович – білорусько-російський бізнесмен-олігарх. Він є мажоритарним акціонером і головою "Уралхіму". Після вторгнення Росії в Україну в березні 2022 року Дмитро Мазепін потрапив під санкції Європейського Союзу та Великої Британії. Після цього він продав контрольний пакет акцій у компанії. На сьогодні на нього також наклали санкції Канада, Швейцарія, Австралія, Україна й Нова Зеландія.

Про зникнення яхти росіянина повідомили на початку грудня 2022 року. Заарештовану 22-метрову яхту Aldabra російського мільярдера Дмитра Мазепіна востаннє бачили на італійському острові Сардинія влітку. Її вартість оцінюють від 700 тис. до 1 мільйона євро. Яхта зникла за кілька годин до того, як було офіційно підтверджено її як власність Мазепіна.

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