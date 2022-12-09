Про це інформує The Guardian.

"З порту на італійському острові Сардинія таємничим чином зникла розкішна яхта російського олігарха, яку нібито конфіскували під санкціями ЄС. 22-метрова Альдабра належить Дмитру Мазепіну, мільярдеру, власнику компанії з виробництва мінеральних добрив і батькові колишнього пілота Формули-1 Микити Мазепіна", - пише видання

Повідомляється, що судно оцінюють від 700 тис. до 1 мільйона євро.

Пришвартована яхта була в порту Ольбія та конфіскована в березні, коли Мазепіна внесли до санкційного списку, протягом кількох тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вона залишалася там до червня.

Відомство пише, що яхта зникла за кілька годин до того, як офіційно підтвердили її, як власність Мазепіна.

"Мазепін знав, що він у списку, але зумів максимально використати період, протягом якого ми працювали над тим, щоб встановити, що човен належить йому, оскільки ми повинні були дослідити ланцюжок власності. Ми були в процесі підтвердження, коли його забрали", - розповіло джерело у відділі фінансової поліції Сардинії.

Поліція повідомила, що Мазепін найняв іноземну компанію, яка найняла сардинського капітана для переміщення яхти з Італії. Згодом яхта зупинилася в невеликому порту Бісерта в Тунісі, але її поточне місцеперебування невідоме.

Компанії, яка незаконно вивезла судно з Італії загрожує штраф до 500 тис. євро. Це перший випадок в Італії, коли росіянину із замороженими активами в країні вдалося уникнути санкцій ЄС, пише видання.

"Ця яхта раніше навіть не залишала Сардинію. Тож ви можете побачити ставлення, яке, очевидно, було спрямоване на те, щоб відняти його від правил", - додало джерело в поліції.

Відомство повідомляється, що Мазепін купив віллу під назвою Rocky Ram у Карло де Бенедетті, італійського бізнесмена та колишнього власника газети La Repubblica.

Раніше команда Навального пов'язувала Scheherazade з Володимиром Путіним.

В Італії арештували яхту Scheherazade, яку пов'язують з Путіним. 139-метрова яхта була пришвартована у порту Маріна-ді-Каррара у північній Італії. Її вартість оцінюють у 700 мільйонів доларів.

5 травня відомо, що конфіскована яхта російського олігарха Сулеймана Керімова коштувала 300 мільйонів доларів.

29 травня стало відомо, що на яхтах російських олігархів вимикають відстежування місцеперебування.

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