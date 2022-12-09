Яхта підсанкційного олігарха РФ Мазепіна зникла з порту на Сардинії, - The Guardian
Заарештовану 22-метрову яхту російського мільярдера Дмитра Мазепіна востаннє бачили на італійському острові Сардинія влітку. Нині судно зникло з порту
Про це інформує The Guardian.
"З порту на італійському острові Сардинія таємничим чином зникла розкішна яхта російського олігарха, яку нібито конфіскували під санкціями ЄС. 22-метрова Альдабра належить Дмитру Мазепіну, мільярдеру, власнику компанії з виробництва мінеральних добрив і батькові колишнього пілота Формули-1 Микити Мазепіна", - пише видання
Повідомляється, що судно оцінюють від 700 тис. до 1 мільйона євро.
Пришвартована яхта була в порту Ольбія та конфіскована в березні, коли Мазепіна внесли до санкційного списку, протягом кількох тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вона залишалася там до червня.
Відомство пише, що яхта зникла за кілька годин до того, як офіційно підтвердили її, як власність Мазепіна.
"Мазепін знав, що він у списку, але зумів максимально використати період, протягом якого ми працювали над тим, щоб встановити, що човен належить йому, оскільки ми повинні були дослідити ланцюжок власності. Ми були в процесі підтвердження, коли його забрали", - розповіло джерело у відділі фінансової поліції Сардинії.
Поліція повідомила, що Мазепін найняв іноземну компанію, яка найняла сардинського капітана для переміщення яхти з Італії. Згодом яхта зупинилася в невеликому порту Бісерта в Тунісі, але її поточне місцеперебування невідоме.
Компанії, яка незаконно вивезла судно з Італії загрожує штраф до 500 тис. євро. Це перший випадок в Італії, коли росіянину із замороженими активами в країні вдалося уникнути санкцій ЄС, пише видання.
"Ця яхта раніше навіть не залишала Сардинію. Тож ви можете побачити ставлення, яке, очевидно, було спрямоване на те, щоб відняти його від правил", - додало джерело в поліції.
Відомство повідомляється, що Мазепін купив віллу під назвою Rocky Ram у Карло де Бенедетті, італійського бізнесмена та колишнього власника газети La Repubblica.
- Раніше команда Навального пов'язувала Scheherazade з Володимиром Путіним.
- В Італії арештували яхту Scheherazade, яку пов'язують з Путіним. 139-метрова яхта була пришвартована у порту Маріна-ді-Каррара у північній Італії. Її вартість оцінюють у 700 мільйонів доларів.
- 5 травня відомо, що конфіскована яхта російського олігарха Сулеймана Керімова коштувала 300 мільйонів доларів.
- 29 травня стало відомо, що на яхтах російських олігархів вимикають відстежування місцеперебування.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.4
Купівля 39.4Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе