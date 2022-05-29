На яхтах російських олігархів вимикають відстежування місцеперебування, - The Observer

Про це йдеться в розслідуванні The Observer.

Зазначається, що вимикали пристрої для відстежування місцеперебування яхта Clio Олега Дерипаски за $65 млн, Motor Yacht Андрія Мельниченка за $300 млн або Galactica Super Nova ексглави "Лукойлу" Вагіта Алекперова за $80 млн.

Відомо, що усі вони відключали ідентифікаційну систему (AIS) більш ніж місяць. Ймовірно, так олігархи намагаються сховати свої яхти від арешту.

"Щонайменше 13 таких суден загальною вартістю майже 2 мільярди фунтів стерлінгів уже було конфісковано після вторгнення в Україну, від південної Франції до Фіджі. В останньому випадку супер'яхта Amadea, імовірно пов’язана із золотим мільярдером Сулейманом Керімовим, була захоплена від імені США", - йдеться в розслідуванні.

Згідно з галузевими даними, на морі знаходиться близько 9300 супер'яхт, вартістю понад 50 мільярдів фунтів стерлінгів. За оцінками, 10% цього флоту належать росіянам.

Нагадаємо, В Італії арештували яхту Scheherazade, яку пов'язують з Путіним. 139-метрова яхта була пришвартована у порту Маріна-ді-Каррара у північній Італії. Її вартість оцінюють у 700 мільйонів доларів.