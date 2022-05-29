English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ На яхтах російських олігархів вимикають відстежування місцеперебування, - The Observer

На яхтах російських олігархів вимикають відстежування місцеперебування, - The Observer

29 травня, 2022 неділя
16:58
Світ суперяхта "Amadea"

Як мінімум шість супер'яхт російських олігархів вимкнули відстежування місцеперебування

Про це йдеться в розслідуванні The Observer.

Зазначається, що вимикали пристрої для відстежування місцеперебування яхта Clio Олега Дерипаски за $65 млн, Motor Yacht Андрія Мельниченка за $300 млн або Galactica Super Nova ексглави "Лукойлу" Вагіта Алекперова за $80 млн.

Відомо, що усі вони відключали ідентифікаційну систему (AIS) більш ніж місяць. Ймовірно, так олігархи намагаються сховати свої яхти від арешту.

"Щонайменше 13 таких суден загальною вартістю майже 2 мільярди фунтів стерлінгів уже було конфісковано після вторгнення в Україну, від південної Франції до Фіджі. В останньому випадку супер'яхта Amadea, імовірно пов’язана із золотим мільярдером Сулейманом Керімовим, була захоплена від імені США", - йдеться в розслідуванні.

Згідно з галузевими даними, на морі знаходиться близько 9300 супер'яхт, вартістю понад 50 мільярдів фунтів стерлінгів. За оцінками, 10% цього флоту належать росіянам.

  • Нагадаємо, В Італії арештували яхту Scheherazade, яку пов'язують з Путіним. 139-метрова яхта була пришвартована у порту Маріна-ді-Каррара у північній Італії. Її вартість оцінюють у 700 мільйонів доларів. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
конфіскація
яхти
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
28 травня, 2022 субота
Навіщо підривати репутацію України?
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
28 травня, 2022 субота
Хто і чому не пустив Порошенка у Вільнюс на засідання ПА НАТО?
Джо Байден
28 травня, 2022 субота
Байден звинуватив Путіна у спробах "фінляндизувати" Європу та стерти українську ідентичність
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.75
    Купівля 34.75
    Продаж 35.98
  • EUR
    Купівля 36.58
    Продаж 38.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
29 травня
18:26
окупація Криму
Розселяє й пиячить з рашистами, здає місцевих. Одна зі старост у Боровій на Харківщині співпрацює з окупантами
18:11
На фото ДП "Торецьквугілля"
Через знеструмлення на Донеччині у двох шахтах під землею лишилися заблокованими 115 гірників
17:59
Кирило та Онуфрій
"Ми з повним розумінням". Патріарх Кирило вважає, що Онуфрій та УПЦ (МП) діють "мудро"
17:57
Ексклюзив
протикорабельні ракети
Якщо "Гарпун" стоятиме під Миколаєвом, то можна буде вражати цілі у Севастополі, - генерал-майор запасу Чумак
17:44
Олександр Ткаченко
Відновлення пошкоджених окупантами пам'яток культури може коштувати мільярдів євро, - Ткаченко
17:28
На фото 17-річний Назарій, який перебуває в Україні та очікує на візу до Великої Британії
Понад 500 українських дітей-біженців очікують рішення про візу до Великої Британії, - The Guardian
17:26
світло
Без світла залишаються більше 605 тис. осель, без газу – 161 тис. абонентів
17:25
Німеччина
Німеччина збирається надати Україні €1 млрд грантової підтримки
17:20
Петро Порошенко
Доповідач по Україні у Європарламенті Міхаель Ґалер про заборону виїзду для Порошенка: це може зашкодити Україні отримати статус кандидата у члени ЄС
17:05
У 2300 оселях Чернігівщини відновили газопостачання
16:41
На війні в Україні загинув пропагандист із пресслужби Міноборони РФ
16:40
На фото наслідки обстрілу Миколаєва
Внаслідок обстрілу Миколаєва 1 людина загинула, двоє поранені, - міський голова
16:39
Непал
У горах Непалу зник з радарів літак з 22-ма людьми на борту. Він виконував 15-хвилинний рейс
16:31
зброя автомат ак
Європол створить міжнародну робочу групу для запобігання поширення зброї з України після закінчення війни
16:19
окупанти
Росіяни 7 разів обстріляли Чернігівщину
16:15
На фото міністр імміграції Пніна Тамано-Шата
Ізраїль прихистить 100 000 українських євреїв, - міністр імміграції
16:07
Ексклюзив
Маріуполь
В окупованому Маріуполі колапс: немає електрики, смердючі й затоплені вулиці, - депутат міськради Лашин
16:06
Ексклюзив
ЗСУ знищили втрати рф
Під Сєвєродонецьком окупанти несуть величезні втрати в техніці та особовому складі, - боєць ЗСУ Кирило Сазонов
16:03
Людмила Денісова
Російська пропаганда цілеспрямовано дискредитує українських біженців у ЄС
16:01
Володимир Путін
Коли Путін помре, його смерть триматимуть у таємниці місяцями, - Daily Star
15:58
У Чорному морі росіяни затримали два турецькі рибальські човни, - CNN Türk
15:46
Гумова лялька, схожа на Гіркіна, встановлена на російському пункті набору нових найманів на війну проти України
Нових найманців на війну з Україною в РФ тепер заманюють гумовою лялькою Гіркіна
15:41
окупанти
Окупанти 5 разів вистрілили по Сумщині з мінометів
15:37
На фото Володимир Зеленський, під час візиту на Харківщину
У Харкові та області зруйновано 2 229 будинків, - Зеленський
15:35
Ліверпуль - Реал, фани
В УЄФА назвали причину затримки фіналу Ліги чемпіонів
15:34
Світлана Тихановська
Норвегія змінила офіційну назву Білорусі
15:24
Людмила Денісова
В ОРДЛО бунтують українці, "мобілізовані" до армії РФ, - Денісова
15:07
Сербія
Сербія погодила трирічний контракт на постачання газу з Росією, - The Guardian
15:04
Причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм
Польща відправить в Україну одні з найкращих у світі гаубиці AHS Krab, - Polskie Radio
15:01
Ангеліна Ломачинська
Українка виграла срібло ЧЄ з важкої атлетики
14:59
Під Макаровом на Київщині знайшли тіло закатованого росіянами чоловіка
14:33
Людмила Денісова
Окупанти за тиждень вивезли до фільтраційного табору майже 3 тис. маріупольців, із них 300 - діти, - Денісова
14:30
Збірна України з карате
Україна здобула четверту медаль ЧЄ з карате
14:23
Стівен Кінг
Письменник Стівен Кінг закликає світ продовжувати економічно тиснути на Росію
14:15
Ексклюзив
Путін
Путін завдасть ядерного удару по Заходу, якщо зруйнує Україну й оголосить війну Молдові, - історик Фельштинський
14:07
ЗСУ ліквідували командира роти російських десантників
14:04
"Нам не відмитися від крові": в Москві провели антивоєнну акцію біля російського МЗС
14:03
санкції проти Росії
Країни ЄС можуть заборонити імпорт російської нафти морем
14:01
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Макгрегор зробив прогноз на другий бій Усика проти Джошуа
14:01
Кабмін
Кабмін ухвалив необхідні зміни для запровадження "митного безвізу"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV