На яхтах російських олігархів вимикають відстежування місцеперебування, - The Observer
Як мінімум шість супер'яхт російських олігархів вимкнули відстежування місцеперебування
Про це йдеться в розслідуванні The Observer.
Зазначається, що вимикали пристрої для відстежування місцеперебування яхта Clio Олега Дерипаски за $65 млн, Motor Yacht Андрія Мельниченка за $300 млн або Galactica Super Nova ексглави "Лукойлу" Вагіта Алекперова за $80 млн.
Відомо, що усі вони відключали ідентифікаційну систему (AIS) більш ніж місяць. Ймовірно, так олігархи намагаються сховати свої яхти від арешту.
"Щонайменше 13 таких суден загальною вартістю майже 2 мільярди фунтів стерлінгів уже було конфісковано після вторгнення в Україну, від південної Франції до Фіджі. В останньому випадку супер'яхта Amadea, імовірно пов’язана із золотим мільярдером Сулейманом Керімовим, була захоплена від імені США", - йдеться в розслідуванні.
Згідно з галузевими даними, на морі знаходиться близько 9300 супер'яхт, вартістю понад 50 мільярдів фунтів стерлінгів. За оцінками, 10% цього флоту належать росіянам.
- Нагадаємо, В Італії арештували яхту Scheherazade, яку пов'язують з Путіним. 139-метрова яхта була пришвартована у порту Маріна-ді-Каррара у північній Італії. Її вартість оцінюють у 700 мільйонів доларів.
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