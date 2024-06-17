Євро-2024: на гру Україна - Румунія заборонили приносити російські прапори
На гру Україна - Румунія на Євро-2024 УЄФА заборонив приносити прапори РФ на стадіон, адже представники Української асоціації футболу наголосили, що це може стати причиною провокацій та бійок
Про це повідомляє журналіст і коментатор Роман Бебех.
Він підкреслив, що представникам УАФ вдалось переконати УЄФА в тому, що російські прапори на стадіоні призведуть до провокацій та бійок під час матчу.
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Сьогодні, 17 червня, збірна України з футболу зіграє проти Румунії у 1-му турі Євро-2024. Поєдинок стартує о 16:00 на "Альянц Арена" у німецькому Мюнхені. В іншій зустрічі групи E зустрінуться Бельгія і Словаччина.
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, а саме матч-відкриття, матчі збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного".
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