ФІДЕ допустила російську збірну з шахів до командного Чемпіонату світу

Про це йдеться на сайті ФІДЕ.

В організації зазначили, що схвалили участь команди російських спортсменок у Чемпіонаті світу серед жінок 2025 року під прапором ФІДЕ, за умови отримання листа про відсутність заперечень від МОК. Таке рішення там пояснили аналогічною практикою кількох інших міжнародних спортивних федерацій, зокрема, World Aquatics, Міжнародної федерації фехтування та Міжнародної федерації гімнастики.

"Це рішення ґрунтується на прецеденті, встановленому резолюцією ФІДЕ від січня 2025 року, яка дозволила нейтральним командам вразливих груп (молодь та гравці з інвалідністю) брати участь у командних змаганнях. Усі такі учасники повинні змагатися без національних символів, у повній відповідності до політики МОК", - йдеться у повідомленні.