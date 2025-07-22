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ФІДЕ допустила російську збірну з шахів до командного Чемпіонату світу

Ольга Бабишена
22 липня, 2025 вiвторок
02:02
Спорт

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) ухвалила рішення про допущення російських шахісток до участі у командному Чемпіонаті світу 2025 серед жінок у нейтральному статусі

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Про це йдеться на сайті ФІДЕ. 

В організації зазначили, що схвалили участь команди російських спортсменок у Чемпіонаті світу серед жінок 2025 року під прапором ФІДЕ, за умови отримання листа про відсутність заперечень від МОК. Таке рішення там пояснили аналогічною практикою кількох інших міжнародних спортивних федерацій, зокрема, World Aquatics, Міжнародної федерації фехтування та Міжнародної федерації гімнастики. 

"Це рішення ґрунтується на прецеденті, встановленому резолюцією ФІДЕ від січня 2025 року, яка дозволила нейтральним командам вразливих груп (молодь та гравці з інвалідністю) брати участь у командних змаганнях. Усі такі учасники повинні змагатися без національних символів, у повній відповідності до політики МОК", - йдеться у повідомленні. 

  • У червні 2024 року Комісія з питань етики Міжнародної федерації шахів на два роки тимчасово позбавила членства Федерацію шахів Росії. 
Теги:
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Світ
Росія
шахи
Війна з Росією
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