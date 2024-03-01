Формула-1: Ферстаппен виграв поул стартового Гран-прі сезону

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перший поул сезону виграв чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен з Red Bull. Другим гонку розпочне Шарль Леклер з Монако на Ferrari, третім - британський пілот Mercedes Джордж Рассел.

Ще один британець з Mercedes - семиразовий чемпіон світу Льюїс Гемілтон став у кваліфікації дев'ятим.

Переможець Гран-прі Бахрейну визначиться 2 березня, гонка розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Формула-1

Гран-прі Бахрейну

Кваліфікація

1. Макс Ферстаппен (Нідерланди, Red Bull) - 1.29,179

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) +0,228

3. Джордж Рассел (Велика Британія, Mercedes) +0,306