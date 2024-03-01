Формула-1: Ферстаппен виграв поул стартового Гран-прі сезону
Нідерландець Макс Ферстапппен переміг у кваліфікації Гран-прі Бахрейну, яким відкрився новий сезон автоперегонах у класі Формула-1
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перший поул сезону виграв чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен з Red Bull. Другим гонку розпочне Шарль Леклер з Монако на Ferrari, третім - британський пілот Mercedes Джордж Рассел.
Ще один британець з Mercedes - семиразовий чемпіон світу Льюїс Гемілтон став у кваліфікації дев'ятим.
Переможець Гран-прі Бахрейну визначиться 2 березня, гонка розпочнеться о 17:00 за київським часом.
Формула-1
Гран-прі Бахрейну
Кваліфікація
1. Макс Ферстаппен (Нідерланди, Red Bull) - 1.29,179
2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) +0,228
3. Джордж Рассел (Велика Британія, Mercedes) +0,306
- 1 лютого стало відомо, що Льюїс Гемілтон після завершення сезону-2024 залишить Mercedes та перейде до Ferrari.
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