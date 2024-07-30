Футбольний турнір на Олімпіаді-2024: який вигляд має таблиця групи України перед вирішальним матчем

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Після двох матчів у турнірній таблиці групи B всі команди мають по 3 бали. У кінцевому матчі Україна зіграє проти Аргентини, а Марокко - з Іраком. Зустрічі розпочнуться сьогодні, 30 липня, початок о 18:00.

"Враховуючи плутанину з інтерпретацією місця збірної України у групі на ОІ після двох зіграних турів, УАФ надіслала запит до організаторів змагань щодо позиції синьо-жовтих у квартеті", - пише УАФ.

Організатори Олімпійських ігор-2024 заявили, що Україна перебуває вище Марокко за додатковими показниками та є другою у групі. Хоча раніше вважалось, що наша команда йде третьою.

Фото: УАФ

Що відомо про футбольний турнір Ігор у Парижі

Україна виступає у футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі вона грає під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому вона отримала путівку на Ігри-2024. Проте українські та іноземні клуби відмовилися відпустити більшість лідерів тієї команди на олімпійський турнір, тому збірна поїхала до Франції в суттєво ослабленому складі.

На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди віком гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів.

Ігри-2024 в Парижі відбуватимуться 3 26 липня до 11 серпня.