Ф'юрі прокоментував відео, на якому він п'яний впав під пабом

Про це Ф'юрі розповів у коментарі каналу FURPCITY в YouTube.

За словами важковаговика, він справді напився близько двох тижнів тому, але заспокоїв, що не страждає від алкогольної залежності та при падінні не травмувався.

"Мені надходило багато повідомлень і люди запитували, чи я в порядку. Дорослий чоловік провів п’яну ніч, і раптом люди думають, що я стрибну під потяг. Очевидно, через моє минуле люди стурбовані, але я просто відпочивав і проводив час зі своєю родиною", - розповів Ф'юрі.

Він додав, що має право на відпочинок, адже з вересня минулого року до травня 2024-го перебував у тренувальному таборі.

18 травня Тайсон Ф'юрі програв роздільним рішенням суддів українцю Олександру Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. 21 грудня у Саудівській Аравії боксери мають зустрітися у реванші.