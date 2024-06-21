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Головна Спорт Ф'юрі прокоментував відео, на якому він п'яний впав під пабом

Ф'юрі прокоментував відео, на якому він п'яний впав під пабом

21 червня, 2024 п'ятниця
22:44
Спорт Тайсон Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі прокоментував відео, на якому він п'яний впав після виходу з пабу

Зміст

Про це Ф'юрі розповів у коментарі каналу FURPCITY в YouTube

За словами важковаговика, він справді напився близько двох тижнів тому, але заспокоїв, що не страждає від алкогольної залежності та при падінні не травмувався.

"Мені надходило багато повідомлень і люди запитували, чи я в порядку. Дорослий чоловік провів п’яну ніч, і раптом люди думають, що я стрибну під потяг. Очевидно, через моє минуле люди стурбовані, але я просто відпочивав і проводив час зі своєю родиною", - розповів Ф'юрі. 

Він додав, що має право на відпочинок, адже з вересня минулого року до травня 2024-го перебував у тренувальному таборі. 

18 травня Тайсон Ф'юрі програв роздільним рішенням суддів українцю Олександру Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. 21 грудня у Саудівській Аравії боксери мають зустрітися у реванші. 

Теги:
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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