Гладіатори, пірати, ковбої: Усик показав видовищне промо супербою з Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик оприлюднив проморолик бою за звання абсолютного чемпіона світ проти британця Тайсон Ф'юрі
Відео Усик поширив у Insagram.
У ролику Усик та Ф'юрі постають у вигляді героїв вестерну, гладіаторів, піратів та анімаційних героїв.
"Світ побачить, як твориться історія", - підписав відео Усик.
Коли відбудеться бій Усик - Ф'юрі
Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі заплановано на 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Боксери визначать абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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