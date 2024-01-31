Гладіатори, пірати, ковбої: Усик показав видовищне промо супербою з Ф'юрі

Відео Усик поширив у Insagram.

У ролику Усик та Ф'юрі постають у вигляді героїв вестерну, гладіаторів, піратів та анімаційних героїв.

"Світ побачить, як твориться історія", - підписав відео Усик.

Коли відбудеться бій Усик - Ф'юрі

Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі заплановано на 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Боксери визначать абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).