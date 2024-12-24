Гравець збірної України з футболу Віталій Миколенко вперше стане батьком

Новиною подружжя поділилося у спільному дописі в instagram.

25-річний український футболіст, лівий захисник англійського клубу "Евертон" та збірної України Віталій Миколенко та його 24-річна дружина Вікторія поширили зворушливі фото. На них подружжя показало знімок УЗД вагітності майбутньої мами та шкарпетки для немовляти.

Фото: instagram Віталія і Вікторії Миколенків

Пара також позує в обіймах. На фото добре видно вагітний живіт Вікторії.

Фото: instagram Віталія і Вікторії Миколенків

"Ми чекаємо на тебе", – підписали знімки Віталій та Вікторія Миколенки.

Це буде перша дитина для обох Миколенків. Віталій і Вікторія одружились у лютому 2024 року. Нині подружжя мешкає в Англії. Миколенко виступає в складі "Евертона". У нинішньому сезоні він зіграв 19 матчів за клуб та збірну, віддав 2 асисти.

