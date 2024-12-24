Гравець збірної України з футболу Віталій Миколенко вперше стане батьком
Захисник національної збірної України з футболу Віталій Миколенко та його дружина Вікторія чекають на первістка
Новиною подружжя поділилося у спільному дописі в instagram.
25-річний український футболіст, лівий захисник англійського клубу "Евертон" та збірної України Віталій Миколенко та його 24-річна дружина Вікторія поширили зворушливі фото. На них подружжя показало знімок УЗД вагітності майбутньої мами та шкарпетки для немовляти.
Фото: instagram Віталія і Вікторії Миколенків
Пара також позує в обіймах. На фото добре видно вагітний живіт Вікторії.
Фото: instagram Віталія і Вікторії Миколенків
"Ми чекаємо на тебе", – підписали знімки Віталій та Вікторія Миколенки.
Це буде перша дитина для обох Миколенків. Віталій і Вікторія одружились у лютому 2024 року. Нині подружжя мешкає в Англії. Миколенко виступає в складі "Евертона". У нинішньому сезоні він зіграв 19 матчів за клуб та збірну, віддав 2 асисти.
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