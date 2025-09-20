"Полісся" розбило "Кудрівку", "Колос" зіграв у нічию з "Вересом": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
У 6-му турі чемпіонату України з футболу, що розпочався 20 вересня 2025 року, зустрічаються "Динамо" - "Олександрія", "Шахтар" - "Зоря", "Карпати" - "Оболонь", "Полісся" - "Кудрівка", "Епіцентр" - "Кривбас"
Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга.
Наживо усі матчі українського чемпіонату можна переглянути УПЛ ТБ, який транслюють усі найбільші OTT-платформи.
Чемпіонат України
6-й тур
20 вересня
"Колос" - "Верес" 0:0
"Полісся" - "Кудрівка" 2:0
Голи: Велетень, 57, Гайдучик, 82
21 вересня
13:00 "Полтава" - "Металіст 1925"
15:30 "ЛНЗ Черкаси" - "Рух"
18:00 "Епіцентр" - "Кривбас"
22 вересня
13:00 "Оболонь" - "Карпати"
15:30 "Динамо" - "Олександрія"
18:00 "Шахтар" - "Зоря"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе