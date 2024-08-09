Компанія Ferrexpo підтримує веслувальний клуб "Гірник" майже 30 років: Костянтин Жеваго про срібло українських каноїсток на Олімпіаді-2024

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми дуже пишаємося і Людмилою Лузан, і Анастасією Рибачок. Людмила - представниця нашого веслувального клубу "Гірник", який щонайменше 30 років підтримується всіма нашими підприємствами й мною особисто. Тренерський склад "Гірника" виховує олімпійських чемпіонів, які пропагують Україну у всьому світі, роблять так, щоб українці пишалися нашою країною, і взагалі, щоб світ знав про Україну, як дуже передову державу у спорті. Я щиро вітаю Людмилу та Анастасію, тренерський склад, всіх жителів міста Горішні Плавні, які кожного тижня бачать, як тренуються спортсмени веслувального клубу "Гірник", - зазначив підприємець.

За його словами, підтримка і грошима, і будь-якою щирою допомогою, яку робить компанія Ferrexpo для веслувального клубу "Гірник", допомагає виховувати чемпіонів світового рівня.

"Ми пишаємося, що наші спортсменки стали срібними призерами Олімпіади в Парижі. Каноїстка Людмила Лузан також була срібною та бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2020 року у Токіо, триразовою чемпіонкою світу, триразовою чемпіонкою Європи. Це важливо. І я дуже хотів, аби завтра, 10 серпня, Людмила та Анастасія отримали найвищі місця в особистих змаганнях і Україна мала нові медалі. Ще раз скажу, що ми пишаємося нашими спортсменками й хочемо, щоб всі українці саме у цей складний час пишалися своїми чемпіонами, які пропагують Україну, щоб всі наші друзі у світі пишалися Україною", - підкреслив Костянтин Жеваго.

9 серпня українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібло Олімпійських ігор у Парижі у веслуванні на каное-двійках на дистанції 500 м.