Костюк обіграла третю ракетку світу і вийшла у півфінал турніру WTA у Німеччині
У п'ятницю, 19 квітня, українка Марта Костюк перемогла американку Корі Гауфф і вийшла у півфінал турніру WTA у Німеччині
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч чвертьфіналу турніру WTA 500 у Штутгарті (Німеччина) закінчився перемогою Марти Костюк над Корі Гауфф - 3:6, 6:4, 7:6 (6). Поєдинок тривав 2 години і 50 хвилин.
У рейтингу WTA Костюк займає 27 позицію, а Гауфф - 3. В очних зустрічах раніше американка двічі перемагала українку.
У півфіналі на Костюк чекає битва проти чеської тенісистки Маркети Вондроушової - восьмої ракетки світу. Матч пройде 20 квітня.
WTA 500
Штутгарт, Німеччина
Чвертьфінал
19 квітня
Марта Костюк (Україна) – Корі Гауфф (США) – 3:6, 6:4, 7:6 (6)
Фото: Getty Images
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