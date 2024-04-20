Костюк обіграла третю ракетку світу і вийшла у півфінал турніру WTA у Німеччині

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч чвертьфіналу турніру WTA 500 у Штутгарті (Німеччина) закінчився перемогою Марти Костюк над Корі Гауфф - 3:6, 6:4, 7:6 (6). Поєдинок тривав 2 години і 50 хвилин.

У рейтингу WTA Костюк займає 27 позицію, а Гауфф - 3. В очних зустрічах раніше американка двічі перемагала українку.

У півфіналі на Костюк чекає битва проти чеської тенісистки Маркети Вондроушової - восьмої ракетки світу. Матч пройде 20 квітня.

WTA 500

Штутгарт, Німеччина

Чвертьфінал

19 квітня

Марта Костюк (Україна) – Корі Гауфф (США) – 3:6, 6:4, 7:6 (6)

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