Костюк поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі турнірі у США

Про це повідомляє BTU.

Марта Костюк вдруге зіграла проти Іги Швьонтек і вдруге зазнала поразки (вперше тенісистки зустрілися на Ролан Гаррос-2021)

Українка записала на свій рахунок дві подачі навиліт, припустилася чотирьох подвійних помилок, програла п'ять геймів на своїй подачі і не змогла заробити хоча б один брейк-поїнт на прийомі. За рахунку 2:6, 0:3 українська тенісистка скористалася допомогою лікаря, через травму лівої ноги.

Марта Костюк провела свій восьмий матч проти тенісистки топ-5 (перший проти лідера світового рейтингу) і зазнала сьомої поразки.

За свій виступ в Індіан-Веллс українка заробила $325,000 призових і 390 рейтингових очок. У понеділок вона вперше в кар'єрі підніметься на 26-те місце у світовому рейтингу.

Іга Швьонтек 23-й раз зіграє у фіналі турніру WTA і боротиметься за свій 19-й титул. В Індіан-Веллс це буде її другий фінал – вона ставала чемпіонкою у 2022 році.

WTA 1000, Індіан-Веллс, США, хард, півфінал

Марта Костюк (Україна, 31) - Іга Швьонтек (Польща, 1) - 2:6, 1:6