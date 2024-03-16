Костюк поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі турнірі у США
Українська тенісистка Марта Костюк поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі турнірі WTA 1000 у Індіан-Веллс
Про це повідомляє BTU.
Марта Костюк вдруге зіграла проти Іги Швьонтек і вдруге зазнала поразки (вперше тенісистки зустрілися на Ролан Гаррос-2021)
Українка записала на свій рахунок дві подачі навиліт, припустилася чотирьох подвійних помилок, програла п'ять геймів на своїй подачі і не змогла заробити хоча б один брейк-поїнт на прийомі. За рахунку 2:6, 0:3 українська тенісистка скористалася допомогою лікаря, через травму лівої ноги.
Марта Костюк провела свій восьмий матч проти тенісистки топ-5 (перший проти лідера світового рейтингу) і зазнала сьомої поразки.
За свій виступ в Індіан-Веллс українка заробила $325,000 призових і 390 рейтингових очок. У понеділок вона вперше в кар'єрі підніметься на 26-те місце у світовому рейтингу.
Іга Швьонтек 23-й раз зіграє у фіналі турніру WTA і боротиметься за свій 19-й титул. В Індіан-Веллс це буде її другий фінал – вона ставала чемпіонкою у 2022 році.
WTA 1000, Індіан-Веллс, США, хард, півфінал
Марта Костюк (Україна, 31) - Іга Швьонтек (Польща, 1) - 2:6, 1:6
- 14 березня Марта Костюк обіграла "нейтральну" росіянку Анастасію Потапову і вперше у кар'єрі вийшла у півфінал турніру WTA 1000.
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