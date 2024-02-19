Легендарного боксера Пак'яо не допустили до Олімпіади-2024
Міжнародний олімпійський комітет відмовився допустити філіппінського боксера Менні Пак'яо до Ігор-2024 у Парижі
Про це повідомляє ESPN.
У МОК заявили, що не змінюватимуть віковий ценз, аби 45-річний Пак'яо виступив на Олімпіаді-2024. Наразі у боксерському турнірі Ігор заборонено брати участь спортсменам старшим за 40 років. Ліміт було підвищено з 34 років перед Олімпіадою-2016. Тоді Пак'яо також заявляв про намір виступити на Іграх, однак відмовився від цієї ідеї через перемогу на виборах до сенату Філіппін.
Хто такий Менні Пак'яо
Пак'яо є колишнім чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. Серед професіоналів філіппінець провів 72 поєдинки, здобув 62 перемоги, зазнав восьми поразок та два бої звів унічию.
Останній офіційний поєдинок Менні Пак'яо провів у серпні 2021 року та програв кубинцю Йорденісу Угасу. Після цього філіппінець проводив лише виставкові бої.
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