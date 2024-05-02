Лідери збірної України з волейболу відмовилися грати за команду в новому сезоні

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

За словами президента федерації волейболу України Михайла Мельника до розташування команди не приїхали Олег Плотницький з італійської "Перуджі", Василь Тупчій з львівського "Барком-Кажани" та Ян Єрещенко, Дмитро Терьоменко, Горден Брова, Віталій Щитков, які виступають за "Прометей" з Дніпра.

Плотницький підтвердив, що не виступатиме за збірну, оскільки вирішив перепочити після важкого сезону.

"Я туди не приїду. І в команді, і в керівництві це знають. На цей час, мені здається, що краще зробити паузу. Тим більше якщо цього року є можливість - ми граємо тільки Золоту Євролігу. На чемпіонат Європи ми кваліфікувалися, на чемпіонат світу теж. Якщо все буде добре, то буде Кубок претендентів. Що ще треба? До Олімпіади наступної чотири роки. На цю ніяк не потрапляємо. Хлопці мають право відпочити. І це гарна можливість перевірити молодих", - сказав Плотницький..

За словами Мельника, якщо волейболісти не прибудуть зо збірної до 3 травня, їм загрожуватимуть санкції - дискваліфікація для гравців, які виступають у чемпіонаті України та заборона на трансфер для представників іноземних клубів.

У 2024 році збірна України виступатиме у Золотій Євролізі, в разі виходу до фіналу в якій вона може потрапити до Кубка претендентів та поборотися за місце у Лізі націй.