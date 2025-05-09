Магучіх перемогла на турнірі в Досі з найкращим результатом сезону в світі

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

На турнірі зі стрибків у висоту What Gravity Challenge у Досі (Катар) Ярослава Магучіх гарантувала собі перемогу завдяки стрибку на 2,00 м. Після цього олімпійська чемпіонка подолала висоту 2,02 м та встановила найкращий результат сезону в світі. Попереднє досягнення - 2,01 м - українка встановила 18 лютого на турнірі в Словаччині та ділила його з австралійкою Ніколою Оліслагерс.

Ще одна українка Юлія Левченко на турнірі в Досі з результатом 1,94 м здобула бронзу. Срібло дісталося Елеанор Петтерсон з Австралії, яка стрибнула на 1,96 м.

Ярославі Магучіх належить світовий рекорд, який вона встановила торік - 2,10 м.

Турнір What Gravity Challenge-2025

9 травня, Доха (Катар)

Стрибки у висоту. Жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2,02 м

2. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1,96 м

3. Юлія Левченко (Україна) - 1,94 м