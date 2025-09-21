Магучіх здобула "бронзу" на ЧС-2025 зі стрибків у висоту, Левченко - п'ята

Про це інформує Суспільне Спорт.

Обидві українки впевнено подолали кваліфікаційний етап. Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх з першої спроби взяла висоту 1.92 м, одразу ж забезпечивши собі місце у фіналі. Срібна призерка ЧС-2017 Юлія Левченко також без проблем пройшла кваліфікацію, взявши 1.92 м з першої спроби.

До фіналу потрапили 16 спортсменок, що стало найчисельнішим складом за останні 18 років на чемпіонатах світу.

Суперницями українок були олімпійські призерки з Австралії Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, а також Крістіна Гонзель і Морган Лейк, які у сезоні-2025 долали планку 2,00 м.

Як пройшов фінал жіночих стрибків у висоту на ЧС-2025?

Початок фіналу пройшов без втрат для українок: Левченко легко взяла 1,88 м та 1,92 м, Магучіх почала з 1,93 м і підкорила висоту з першої спроби.

Далі українки обидві взяли висоту в 1,97 м: Магучіх - з першої спроби, Левченко - з другої.

На висоті 2,00 м у секторі залишилися шість спортсменок, серед яких Магучіх і Левченко, а також австралійки Оліслагерс та Паттерсон, а також сербка Ангеліна Топич й полька Марія Жодзік.

Після перших невдалих спроб стрибки на 2,00 м були призупинені через сильний дощ, що тривало близько 30 хвилин. Після відновлення Левченко не змогла взяти планку, завершивши виступ на п’ятій позиції.

Магучіх, після перенесення своїх спроб на 2.02 м, також не змогла підкорити цю висоту, завоювавши таким чином бронзову медаль. Вона розділила третє місце з Ангеліною Топич із Сербії за однаковою кількістю спроб.

Золоту медаль та дебютну перемогу в кар'єрі здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка взяла 2.00 м з меншою кількістю спроб, ніж полька Марія Жодзік, що стала срібною призеркою.

ЧС-2025 з легкої атлетики

Стрибки у висоту (жінки), фінал

Нікола Оліслагерс (Австралія) — 2.00 м 2. Марія Жодзік (Польща) — 2.00 м 3. Ярослава Магучіх (Україна) — 1.97 м Ангеліна Топич (Сербія) — 1.97 м Юлія Левченко (Україна) — 1.97 м