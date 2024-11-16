Майк Тайсон назвав причину поразки від блогера Джейка Пола

Про це повідомляє Sport.ua.

"Я щасливий від того, як провів бій. Важкий поєдинок, Пол – хороший боксер, абсолютно заслуговує на повагу від публіки", – сказав Майк.

За його словами, він бився з травмою, але не вважає це виправданням. Тайсон підкреслив, що його не цікавить думка суспільства, йому подобається те, що він робить.

Для Майка Тайсон ця поразка стала сьомою на профі-рингу.