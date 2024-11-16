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Головна Спорт Майк Тайсон назвав причину поразки від блогера Джейка Пола

Майк Тайсон назвав причину поразки від блогера Джейка Пола

Ксенія Золотова
16 листопада, 2024 субота
10:16
Спорт Майк Тайсон

Майк Тайсон одразу після бою прокоментував свою поразку шоумену Джейку Полу

Зміст

Про це повідомляє Sport.ua. 

"Я щасливий від того, як провів бій. Важкий поєдинок, Пол – хороший боксер, абсолютно заслуговує на повагу від публіки", – сказав Майк.

За його словами, він бився з травмою, але не вважає це виправданням. Тайсон підкреслив, що його не цікавить думка суспільства, йому подобається те, що він робить.

Для Майка Тайсон ця поразка стала сьомою на профі-рингу.

  • Колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі 58-річний Майк Тайсон (50-7, 44 КО) поступився 27-річному Джейку Полу (11-1, 7 КО) у боксерському поєдинку 16 листопада.
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Бокс
Майк Тайсон
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