Майк Тайсон назвав причину поразки від блогера Джейка Пола
Майк Тайсон одразу після бою прокоментував свою поразку шоумену Джейку Полу
Про це повідомляє Sport.ua.
"Я щасливий від того, як провів бій. Важкий поєдинок, Пол – хороший боксер, абсолютно заслуговує на повагу від публіки", – сказав Майк.
За його словами, він бився з травмою, але не вважає це виправданням. Тайсон підкреслив, що його не цікавить думка суспільства, йому подобається те, що він робить.
Для Майка Тайсон ця поразка стала сьомою на профі-рингу.
- Колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі 58-річний Майк Тайсон (50-7, 44 КО) поступився 27-річному Джейку Полу (11-1, 7 КО) у боксерському поєдинку 16 листопада.
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