Майк Тайсон не зарікся щодо наступного бою та назвав потенційного суперника

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Майка Тайсона, він поки не може сказати, що остаточно завершив свою карʼєру.

"Я не знаю. Це залежить від ситуації. Це останній бій? Я так не думаю. Можливо, наступним буде його брат (прим. – Логан Пол)", – сказав легендарний американець після поєдинку з Джейком Полом.

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