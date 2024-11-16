Майк Тайсон не зарікся щодо наступного бою та назвав потенційного суперника
Легендарний американський боксер Майк Тайсон може знову повернутись на ринг
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Майка Тайсона, він поки не може сказати, що остаточно завершив свою карʼєру.
"Я не знаю. Це залежить від ситуації. Це останній бій? Я так не думаю. Можливо, наступним буде його брат (прим. – Логан Пол)", – сказав легендарний американець після поєдинку з Джейком Полом.
Фото: Getty Images
- У ніч на 16 листопада 58-річний Майк Тайсон поступився 27-річному Джейку Полу у боксерському поєдинку, який організував Netflix.
- За словами Тайсона, він бився з травмою, але не вважає це виправданням. Американець підкреслив, що його не цікавить думка суспільства, йому подобається те, що він робить.
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