Майку Тайсону стало зле в літаку незадовго до повернення на ринг
У легендарного американського боксера Майка Тайсона виникли проблеми зі здоров'ям за півтора місяця до повернення на ринг
Про це написав інсайдер Майкл Бенсон у мережі X.
За його словами, колишньому абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі стало зле під час авіаперельоту з Маямі до Лос-Анджелесу. У Майкла Тайсона за пів години до приземлення з'явилася нудота та запаморочення через загострення виразки шлунку.
Бенсон додав, що представники 57-річного боксера повідомили, що у нього вже все гаразд із самопочуттям.
20 липня "Залізний Майк" у Техасі має провести бій проти 27-річного блогера Джейка Пола, який здобув на професійному рингу 9 перемог та зазнав 1 поразки. Організатори хочуть, аби зустріч мала статус офіційної. Аби поєдинок санкціонували, Тайсону доведеться пройти медичні тести.
Американець востаннє виходив на ринг в листопаді 2020 року у виставковому бою проти іншої легенди боксу та співвітчизника - Роя Джонса. Зустріч завершилася внічию. Останній офіційний поєдинок Майка Тайсон датований 2005 роком, коли він програв нокаутом ірландцю Кевіну Макбрайду.
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