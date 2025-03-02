На фронті загинув український волейболіст Андрій Романов
На війні проти російських окупантів загинув український волейболіст і військовослужбовець Андрій Романов
Про це повідомили у Федерації волейболу України.
Там розповіли, що після початку повномасштабної війни Андрій спершу займався волонтерством, а потім сам встав до лав Сил оборони. Він служив бойовим медиком.
"Зараз важко підібрати якісь слова. Знайомий, товариш, друг, рідна людина. Він завжди був таким... позитивчиком", – йдеться в повідомленні клубу "Кроп".
У Андрія Романова залишилися дружина і маленький син.
- Нещодавно на війні проти російських окупантів також загинув колишній півзахисник молодіжної збірної України з футболу Сергій Рожок. Йому було 38 років.
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