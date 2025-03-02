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Війна з Росією: хроніка
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Головна Спорт На фронті загинув український волейболіст Андрій Романов

На фронті загинув український волейболіст Андрій Романов

Світлана Кравченко
2 березня, 2025 неділя
12:08
Спорт

На війні проти російських окупантів загинув український волейболіст і військовослужбовець Андрій Романов

Зміст

Про це повідомили у Федерації волейболу України.

Там розповіли, що після початку повномасштабної війни Андрій спершу займався волонтерством, а потім сам встав до лав Сил оборони. Він служив бойовим медиком.

"Зараз важко підібрати якісь слова. Знайомий, товариш, друг, рідна людина. Він завжди був таким... позитивчиком", – йдеться в повідомленні клубу "Кроп".

У Андрія Романова залишилися дружина і маленький син.

  • Нещодавно на війні проти російських окупантів також загинув колишній півзахисник молодіжної збірної України з футболу Сергій Рожок. Йому було 38 років.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
волейбол
ЗСУ
Війна з Росією
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