На глибині в 25-поверховий будинок: рекордсменка світу з фрідайвінгу Катерина Садурська представить Україну на ЧС-2024

78 метрів – більше ніж Пізанська вежа, три чверті Статуї Свободи, висота 25-поверхового будинку. Саме на таку глибину пірнула Катерина Садурська без кисню та ластів на чемпіонаті світу - 2023 з фрідайвінгу та встановила в цій дисципліні абсолютний рекорд світу.

Окрім цього, Садурська є чотириразовою чемпіонкою світу та має ще три світових рекорди у найскладніший дисципліні фрідайвінгу – зануренні без ластів.

"Якщо в інших дисциплінах спортсмени можуть розраховувати на додаткове обладнання, вдосконалювати його, то в цій дисципліні можна розраховувати лише на можливості свого тіла", – говорить Садурська.

Жіночий рекорд у дисципліні "без ластів" здійснив стрімкий прогрес за останні роки. У 2007 році британка Сара Кемпбелл встановила досягнення у 56 м. У 2021-му Алесія Зеккіні з Італії пірнула на 74 м, а попередній рекорд у 75 м українка перевершила минулоріч на 3 м.

Також Садурська занурювалась на глибину 97 м по тросу на чемпіонаті світу FIM, де виборола золоту медаль та встановила національний рекорд. А під час одного з тренувань вона пірнула на 100 м з моноластою.

Цьогоріч Катерина Садурська готується знов виступити на чемпіонаті світу, який відбудеться в Каламаті (Греція) з 2 по 13 жовтня 2024 року. Вона буде єдиною представницею України на цих змаганнях.

"Згадую минулий рік, він був трохи іншим. Щорічний чемпіонат світу з фрідайвінгу проходив в тропічному Гондурасі: карибський басейн, тепла вода, відсутність термоклину – ідеальні умови для занурення. Цього ж року змагання проходитимуть у Греції в прохолодному жовтні. А це значить, що буде необхідний товстіший гідрокостюм та трохи більша кількість вантажів. А перепад температур у морі з 27 до 19 градусів, або більше, і можливі підводні течії здатні сильно вплинути на результат. Але всі в однакових умовах пірнатимуть, тож буде цікаво", - розповіла Садурська.

Необхідно зауважити, що навіть невеликий термоклин (перепад температури) провокує стресову реакцію організму, що може вплинути на вирівнювання тиску і фрідайверу складніше контролювати свій організм та м'язи. Збільшується ризик баротравм.

"Глибоке занурення – це завжди стрес для організму. Аби такого не сталося, я готую себе до змагань не тільки фізично, а й ментально", - зазначила Садурська.

Катерина Садурська наразі проходить адаптацію на Кіпрі, де умови подібні до грецьких, а вже у вересні поїде тренуватися безпосередньо на локацію де проходитиме чемпіонат світу. В Каламаті виступлять понад 130 спортсменів з більш як 40 країн.