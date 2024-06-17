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Оновлено

На MEGOGO на пів години перервалася трансляція матчу Україна - Румунія на Євро-2024

17 червня, 2024 понедiлок
18:38
Спорт

На MEGOGO трансляція матчу першого туру Євро-2024 Україна – Румунія перервалася з 57-ї хвилини по 90-у

Зміст

Про це повідомляють кореспонденти Еспресо.

Трансляція відновилася лише наприкінці матчу - на 90-й хвилині.

На MEGOGO передплата у пакеті Спорт коштує 249 грн на місяць. Безплатно транслювали регіональні телеканали "Суспільного" у мережі T2 (не на OTT платформах).

Після третього голу на "Суспільному" трансляцію матчу також перервали анонсами на  декілька секунд.

Пресслужба MEGOGO висловила вибачення за технічні незручності й припустила причину збою трансляції.

"На жаль, виникли перебої з трансляцією. Ми працюємо над усуненням проблеми та поверненням трансляції. Попередньо, через погодні умови стався технічний збій в мережі доставки контенту", - йдеться у заяві.

Фото: скріншот

  • У понеділок, 17 червня, у Мюнхені збірна України у 1-му турі чемпіонату Європи з футболу програла Румунії з рахунком 0:3. Еспресо провів текстову трансляцію матчу Румунія - Україна. 
Теги:
Україна
Футбол
Румунія
Збірна України
Євро-2024
Результати футбольних матчів
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