На MEGOGO на пів години перервалася трансляція матчу Україна - Румунія на Євро-2024

Про це повідомляють кореспонденти Еспресо.

Трансляція відновилася лише наприкінці матчу - на 90-й хвилині.

На MEGOGO передплата у пакеті Спорт коштує 249 грн на місяць. Безплатно транслювали регіональні телеканали "Суспільного" у мережі T2 (не на OTT платформах).

Після третього голу на "Суспільному" трансляцію матчу також перервали анонсами на декілька секунд.

Пресслужба MEGOGO висловила вибачення за технічні незручності й припустила причину збою трансляції.

"На жаль, виникли перебої з трансляцією. Ми працюємо над усуненням проблеми та поверненням трансляції. Попередньо, через погодні умови стався технічний збій в мережі доставки контенту", - йдеться у заяві.

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