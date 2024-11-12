На Netflix вийде фільм про перший бій Усика з Фʼюрі

Трейлер фільму Олександр Усик опублікував в Instagram.

"Приготуйтеся побачити важку працю, самопожертву та шлях до історії. Undisputed ("Абсолютний") виходить на Netflix у Великій Британії, Ірландії, країнах Близького Сходу та Північної Африки. Приєднуйтесь до моєї подорожі, до битв за межами рингу та боротьби за те, щоб Україна пишалася мною", – написав український боксер.

Премʼєра фільму буде доступна на Netflix вже 10 грудня. Наразі невідомо, чи Undisputed буде доступний в Україні.

Перший бій Усика проти Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Олександра Усика і Тайсона Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі.