На Netflix вийде фільм про перший бій Усика з Фʼюрі
У грудні на платформі Netflix зʼявиться документальний фільм про перший супербій українця Олександра Усика та британця Тайсона Фʼюрі
Трейлер фільму Олександр Усик опублікував в Instagram.
"Приготуйтеся побачити важку працю, самопожертву та шлях до історії. Undisputed ("Абсолютний") виходить на Netflix у Великій Британії, Ірландії, країнах Близького Сходу та Північної Африки. Приєднуйтесь до моєї подорожі, до битв за межами рингу та боротьби за те, щоб Україна пишалася мною", – написав український боксер.
Премʼєра фільму буде доступна на Netflix вже 10 грудня. Наразі невідомо, чи Undisputed буде доступний в Україні.
Перший бій Усика проти Ф'юрі
18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.
У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Олександра Усика і Тайсона Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі.
Реванш пройде 21 грудня. Усик і Фʼюрі знову зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.
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