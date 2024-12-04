На одному вдиху занурилася на чверть висоти Ейфелевої вежі: українська фрідайверка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд

Про це повідомили в команді спортсменки, передає Еспресо.

У понеділок, 2 грудня, завершилися змагання з фрідайвінгу за версією AIDA. Міжнародні змагання проходили на острові Домініка.

Єдиною представницею з України була Катерина Садурська. Раніше, 26 листопада, вона успішно виконала занурення на 82 метри, встановивши абсолютний світовий рекорд у дисципліні CNF (занурення без ласт та додаткового обладнання).

Як розповіла спортсменка, для неї цей сезон був дуже напруженим: постійні тренування, багато змагань, переїздів і зборів.

"Я надзвичайно щаслива, що моє тіло здатне на такі рекорди, і що можу поділитися цією радістю з Україною. Це мій маленький внесок у нашу перемогу", - зазначила Катерина.

Проте на цьому досягнення українки не закінчилися. Уже 28 листопада вона пірнула в дисципліні з моноластою. На тренуваннях фрідайверка долала 106 метрів, але на змаганнях вирішила ризикнути й заявила 107 метрів. Це стало новим національним рекордом і найглибшою персональною глибиною Катерини.

Вже згодом фрідайверка занурилася у воду на 84 метри у дисципліні CNF. Садурська таким чином спростувала думку, що жінки неспроможні пірнати так глибоко без додаткового обладнання.

"Це дуже особливий рекорд, бо він показує справжню силу жінок. Цим зануренням я хочу сказати: ми часто недооцінюємо себе. Я прагну надихнути жінок вірити в себе і йти за своїм покликанням. І це ще не ліміт", - зазначила спортсменка.