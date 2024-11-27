Українка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд із фрідайвінгу

Про це повідомили в пресслужбі.

На Домініці 25 листопада стартували міжнародні змагання з фрідайвінгу за версією AIDA. Катерина Садурська мала досягти рекордної глибини без ласт і додаткового обладнання в перший день змагання, проте через дощ це їй зробити не вдалося.

26 листопада Катерина повторила спробу, встановивши новий абсолютний світовий рекорд у дисципліні CNF (Constant Weight No Fins) — 82 метри.

"Цю перемогу я присвячую Україні, нашим захисникам і всім, хто підтримує нашу країну в цей нелегкий час", - заявила фрідайверка.

Попередній абсолютний рекорд, який також установила українка, становив 80 м у Калиматі на Чемпіонаті світу.

Протягом 2024 року Садурській вдалося "поглибити" свій рекорд на 7 м, а це - вже 6-й світовий рекорд українки.