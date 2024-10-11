Українка Садурська встановила світовий рекорд на ЧС з фрідайвінгу

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

ЧС з фрідайвінгу проходить у Середземному морі в Греції. У дисципліні "постійна вага без ласт" українка Катерина Садурська змогла зануритись на глибину 80 м. З цим результатом наша спортсменка змогла встановити світовий рекорд.

"І, як і всі свої попередні перемоги, цю я присвячую Україні, нашим захисникам і всім, хто бореться за нашу свободу", - написала спортсменка у соцмережах.