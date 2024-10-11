Українка Садурська встановила світовий рекорд на ЧС з фрідайвінгу
Українська спортсменка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд у фрідайвінгу
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
ЧС з фрідайвінгу проходить у Середземному морі в Греції. У дисципліні "постійна вага без ласт" українка Катерина Садурська змогла зануритись на глибину 80 м. З цим результатом наша спортсменка змогла встановити світовий рекорд.
"І, як і всі свої попередні перемоги, цю я присвячую Україні, нашим захисникам і всім, хто бореться за нашу свободу", - написала спортсменка у соцмережах.
- На цьому ЧС Садурська також здобула золото у вільному зануренні по тросу з результатом 95 м. Також встановила нацрекорд (103 м) у зануренні в моноласті, у цій дисципліні вона посіла 4 місце.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.92Продаж 45.56
- Актуальне
- Важливе