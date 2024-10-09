Українка Садурська з національним рекордом стала чемпіонкою світу з фрідайвингу
Українка Катерина Садурська втретє стала чемпіонкою світу з фрідайвингу та встановила новий рекорд - 103 метри з моноластою
Про це повідомили у пресслужбі.
ЧС з фрідайвингу проходить у Середземному морі в Греції. Катерина Садурська зізналась, що температура води була значно нижча, ніж під час її підготовки – лише 24 градуси на поверхні, що суттєво ускладнює процес занурення.
"Перший змагальний день серед жінок був запланований на 5 жовтня, але через погодні умови його перенесли на 6. В цей день я пірнала з моноластою. Це було моє найглибше занурення та абсолютний рекорд для України – 103 м", - розповідає Катерина.
Садурська стала першою українкою, яка досягла такої глибини. Попередній рекорд належав Наталії Жарковій - 102 метри.
У дисципліні "вільне занурення по тросу" українка показала результат на 95 метрів. Катерина Садурська завоювала золото третій рік поспіль.
"Головне завдання на цих змаганнях – гідно представити Україну. Це можливість нагадати світові, що війна в нашій країні триває і що ми готові боротися, але нам потрібна підтримка. А друга, не менш важлива частина місії, – нагадати українцям, що ми неймовірна нація з величезним потенціалом і нам є, що показати світові", – зазначила Садурська після перемоги.
Фото: Mitchell Brown
- Попереду в українки ще дві дисципліни: CNF (занурення без ласт) та CWTB (занурення з біластами). Слідкувати за розвитком можна в Instagram фрідайверки.
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