На Олімпіаді-2024 український гімнаст Ковтун посів четверте місце у вільних вправах

Про це повідомило Суспільне. Спорт.

Україну на змаганнях у вільних вправах презентував Ілля Ковтун, який набрав 14.533 бала - до бронзи йому не вистачило 0.400 бали.

Зазначають, що на момент його виходу на килим залік очолював філіппінець Карлос Юло (15.000 балів), а для потрапляння до трійки Ковтун мав обійти результат британця Джейка Джермана - 14.933 бала.

Зрештою новим олімпійським чемпіоном у дисципліні став філіппінець Карло Юло. Друге місце посів представник Ізраїлю Артем Долгопят, а третє - британець Джейк Джерман.