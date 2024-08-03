На Олімпіаді-2024 український гімнаст Ковтун посів четверте місце у вільних вправах
На Олімпійських іграх-2024 зі спортивної гімнастики у суботу, 3 серпня, відбулися фінальні змагання. Українець Ілля Ковтун посів четверте місце
Про це повідомило Суспільне. Спорт.
Україну на змаганнях у вільних вправах презентував Ілля Ковтун, який набрав 14.533 бала - до бронзи йому не вистачило 0.400 бали.
Зазначають, що на момент його виходу на килим залік очолював філіппінець Карлос Юло (15.000 балів), а для потрапляння до трійки Ковтун мав обійти результат британця Джейка Джермана - 14.933 бала.
Зрештою новим олімпійським чемпіоном у дисципліні став філіппінець Карло Юло. Друге місце посів представник Ізраїлю Артем Долгопят, а третє - британець Джейк Джерман.
- Ввечері середи, 31 липня, відбулись фінальні змагання зі спортивної гімнастики в абсолютній першості на Олімпіаді-2024. Тоді Ілля Ковтун зупинився за крок від бронзи.
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