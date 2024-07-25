На Олімпіаді-2024 встановили перший світовий рекорд

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Лі Сім Хьон закінчила кваліфікацію жіночого турніру з показником у 694 очки. Зазначається, що вона покращила на два очка попередній світовий рекорд, який належав кореянці Кан Чже Йон та тримався з 2019 року.

Формат кваліфікації у жіночому одиночному турнірі зі стрільби з лука передбачав 12 серії по шість пострілів, за кожен з яких спортсменка могла отримати максимум 10 балів.

Сі Хьон змогла досягти рекордного результату завдяки великій кількості десяток - 48, з них 21 постріл - у внутрішню частину кола. Крім того, одну з серій пострілів стрільчиня закінчила з максимальним результатом у 60 очок.

До того ж Сі Хьон оновила олімпійський рекорд. Він тримався з попередніх Ігор у Токіо (680 очок) та належав Ан Сан - чемпіонці того турніру. Зазначається, що за результатами кваліфікації на Іграх у Парижі його покращили одразу дві стрільчині з лука - також це вдалося Нам Су Гьон, яка посіла друге місце з результатом 688 очок.