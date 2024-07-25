На Олімпіаді-2024 встановили перший світовий рекорд
Представниця Республіки Кореї у стрільбі з лука Лім Сі Хьон встановила перший світовий рекорд Олімпійських ігор-2024, закінчивши кваліфікацію жіночого турніру з показником у 694 очка
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Лі Сім Хьон закінчила кваліфікацію жіночого турніру з показником у 694 очки. Зазначається, що вона покращила на два очка попередній світовий рекорд, який належав кореянці Кан Чже Йон та тримався з 2019 року.
Формат кваліфікації у жіночому одиночному турнірі зі стрільби з лука передбачав 12 серії по шість пострілів, за кожен з яких спортсменка могла отримати максимум 10 балів.
Сі Хьон змогла досягти рекордного результату завдяки великій кількості десяток - 48, з них 21 постріл - у внутрішню частину кола. Крім того, одну з серій пострілів стрільчиня закінчила з максимальним результатом у 60 очок.
До того ж Сі Хьон оновила олімпійський рекорд. Він тримався з попередніх Ігор у Токіо (680 очок) та належав Ан Сан - чемпіонці того турніру. Зазначається, що за результатами кваліфікації на Іграх у Парижі його покращили одразу дві стрільчині з лука - також це вдалося Нам Су Гьон, яка посіла друге місце з результатом 688 очок.
- На етапі Діамантової ліги в Парижі українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, вперше в історії стрибнувши на 2,10 м.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.6
- EUR Купівля 44.53Продаж 45.29
- Актуальне
- Важливе