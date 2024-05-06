На війні з РФ загинув чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко
На війні проти Росії загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко
Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України в Instagram.
"З великим сумом повідомляємо, що сьогодні перестало битися серце заслуженого майстра спорту України, дворазового чемпіона Європи з важкої атлетики Олександра Пєлєшенка", - йдеться у дописі.
30-річний Олександр Пєлєшенко вигравав чемпіонат Європи у категорії до 85 кг у 2016 та 2017 роках. На Олімпіаді-2018 українець посів четверте місце. Важкоатлета двічі - у 2013 та 2018 роках - дискваліфіковували за вживання допінгу. Вдруге його покарали відстороненням від спорту до 2026 року.
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