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Війна з Росією: хроніка
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На війні з РФ загинув чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко

6 травня, 2024 понедiлок
14:10
Спорт Олександр Пєлєшенко
Зміст

На війні проти Росії загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко

Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України в Instagram. 

"З великим сумом повідомляємо, що сьогодні перестало битися серце заслуженого майстра спорту України, дворазового чемпіона Європи з важкої атлетики Олександра Пєлєшенка", - йдеться у дописі. 

30-річний Олександр Пєлєшенко вигравав чемпіонат Європи у категорії до 85 кг у 2016 та 2017 роках. На Олімпіаді-2018 українець посів четверте місце. Важкоатлета двічі - у 2013 та 2018 роках - дискваліфіковували за вживання допінгу. Вдруге його покарали відстороненням від спорту до 2026 року. 

Теги:
Війна з Росією
важка атлетика
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