"Навіть не вибачився перед родинами тисяч загиблих з 21 січня": легендарний хокеїст Гашек засудив Трампа через обіцянки закінчити війну
Легендарний чеський голкіпер Домінік Гашек відреагував на новий дедлайн щодо завершення війни в Україні, який американський президент Дональд Трамп встановив російському диктатору Володимиру Путіну
Про це Домінік Гашек написав у соцмережі Х.
"Він обіцяв 24 години, а через 50 днів буде 225 днів. Він не дотримався своєї обіцянки й навіть не вибачився перед родинами тисяч убитих (з 21 січня). На його слова не можна покладатися, і життя інших для нього не важливі, якщо він ще навіть не перепросив", - йдеться у повідомленні.
За словами легендарного хокеїста, Дональд Трамп - найбільший безхарактерний зрадник демократичного світу.
"Путін - найгірший воєнний злочинець, відповідальний за смерть сотень тисяч чи мільйонів людей, і він не може засудити його та Росію. Ніби Гітлер і Рузвельт були б разом у Другій світовій війні", - додав Гашек.
- У квітні Гашек заявив, що експрезидент РФ і нині заступник голови російської ради безпеки Дмитро Медведєв погрожував його вбити.
- 14 липня Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.
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