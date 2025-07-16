"Навіть не вибачився перед родинами тисяч загиблих з 21 січня": легендарний хокеїст Гашек засудив Трампа через обіцянки закінчити війну

Про це Домінік Гашек написав у соцмережі Х.

"Він обіцяв 24 години, а через 50 днів буде 225 днів. Він не дотримався своєї обіцянки й навіть не вибачився перед родинами тисяч убитих (з 21 січня). На його слова не можна покладатися, і життя інших для нього не важливі, якщо він ще навіть не перепросив", - йдеться у повідомленні.

За словами легендарного хокеїста, Дональд Трамп - найбільший безхарактерний зрадник демократичного світу.

"Путін - найгірший воєнний злочинець, відповідальний за смерть сотень тисяч чи мільйонів людей, і він не може засудити його та Росію. Ніби Гітлер і Рузвельт були б разом у Другій світовій війні", - додав Гашек.