Найбагатший боксер світу позбудеться титулу абсолютного чемпіона світу
Мексиканський боксер Сауль Альваерс втратить звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі через відмову проводити обов'язковий захисти титулу IBF
Про це пише BoxingScene.
За інформацією видання, Канело не має наміру виконувати вимогу IBF (Міжнародної боксерської федерації) та зустрічатися з обов'язковим претендентом на титул в другій середній вазі (до 76,2 кг) Вільямом Скуллом з Куби.
Мексиканець вирішив відмовитися від поясу IBF та не брати участі в оголошених на 6 червня промоутерських торгах за право організувати поєдинок.
Очікується, що наступний бій Сауль Альварес проведе в Саудівській Аравії проти американця Теренса Кроуфорда, який є чемпіоном світу в напівсередній вазі (до 66,7 кг). Боксер зі США в наступному поєдинку проти узбека Ісраїла Мадрімова дебютує у першій середній вазі (до 69,9 кг). Що стосується зустрічі Альвареса з Кроуфордом, то вона має пройти у категорії до 72,6 кг.
Сауль Альварес є найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За рік він заробив $85 млн.
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