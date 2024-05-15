"Ні для кого не секрет": Фʼюрі перед боєм з Усиком заявив, що страждає на біполярний розлад

Відео зі словами Тайсона Фʼюрі опублікував YouTube-канал Frank Warren's Queensberry Promotions.

"Ні для кого не секрет, що у мене біполярний розлад і синдром дефіциту уваги й гіперактивності. В одну хвилину я на підйомі, в іншу – пригнічений. Але подивіться на мене: я в фантастичній формі. Мені майже 36 років, а я досі в топі. І як я вже казав раніше, я всього лише людина з двома руками і двома ногами. І якщо я зміг цього досягти, то це може зробити кожен", - сказав британський боксер.

Бій Усик - Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено з 17 лютого.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).