Очільниця Парижа вручила українським спортсменам нагороду міста - золоту медаль "Вермей"

Про це інформує Національний олімпійський комітет України.

У промові очільниця Парижа підтримала українських спортсменів та згадала свій візит до України. Вона наголосила на тому, як важко було українській команді потрапити до Парижу, оскільки бачила умови, в яких були змушені тренуватися спортсмени через агресію Росії. Вона вкотре зазначила, що "представникам Росії та Білорусі не місце на цих Олімпійських іграх".

"На знак дружби та підтримки мерка Парижу вручила українській команді золоту медаль "Вермей" (Grand Vermei) міста Париж. Це найвища нагорода міста, яку вручають тим, хто зробив щось неймовірне для міста ("acte remarquable")", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на зустрічі також були присутні надзвичайний і повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний, дворазова Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва та шеф місії Людмила Панченко.