Олександр Бондарев став першим українцем, який виграв гонку Формули-4
У неділю, 3 серпня, український автогонщик Олександр Бондарев, підопічний академії команди Формули-1 "Вільямс Рейсінг", здобув історичну перемогу на п'ятому етапі чемпіонату Формули-4 Італії
Про це інформує СПОРТ.UA.
Гонка розпочалася для Бондарева досить впевнено, йому вдалося зберегти стартову позицію, проте невдовзі він її втратив.
Після виїзду автомобіля безпеки та рестарту Бондарев зберіг позицію й продовжив тиснути на лідера — японця Накамуру-Берту, якому зрештою зробили попередження за порушення меж траси.
За десять хвилин до фінішу на трасі знову з'явився автомобіль безпеки, що залишався там протягом трьох хвилин. Після чергового рестарту Бондарев знову продемонстрував свою майстерність, зберігши позицію та продовжуючи атакувати суперника.
У підсумку, за три хвилини до завершення гонки, він провів успішний обгін і повернув собі лідерство, яке втримав до фінішу. Додатково українець став першим і у заліку новачків.
Досі серед українських гонщиків у Формулі-4 перемагав лише Іван Пеклін, який у 2019 році здобув перемогу в чемпіонаті Франції на етапі в Маньї-Курі.
- Український кіберспортивний клуб NAVI у понеділок, 28 липня, оголосив, що Олександр s1mple Костилєв залишив клуб. Він офіційно приєднався до BC Game.
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