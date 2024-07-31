Олімпіада-2024: хто з українців виступатиме 31 липня. Розклад
У середу, 31 липня, на Олімпійських іграх у Парижі представники національної збірної України будуть змагатися в 8 видах спорту
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Розклад змагань на 31 липня
10:00. Кульова стрільба. Гвинтівка, 50 м. Кваліфікація. Сергій Куліш
12:00. Синхронні стрибки у воду. Жінки, 10-м вишка. Фінал. Ксенія Байло та Софія Лискун
12:14 Академічне веслування. Чоловіки, парні двійки Півфінали. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов
12:21 Плавання. 200 м на спині. Кваліфікація. Олександр Желтяков
13:00 Теніс. Парний розряд, 1/8 фіналу. Сестри Кіченок - Коллінс, Кравчик (США)
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13:14 Академічне веслування. Жінки, парні четвірки. Фінал. Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова
16:30 Веслувальний слалом. Каное-одиночки, жінки. Півфінал. Вікторія Ус
18:30 Спортивна гімнастика. Чоловіки, абсолютна першість. Ілля Ковтун, Олег Верняєв
20:00 Теніс. Одиночний турнір, чвертьфінал. Марта Костюк - Донна Векіч (Хорватія)
21:32 Бокс. Чоловіки, до 57 кг, перше коло. Айдер Абдураїмов – Хавʼєр Ібаньєс Діас (Болгарія)
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
29 липня наша збірна завоювала першу медаль на іграх. Ольга Харлан здобула бронзу в фехтуванні шаблею.
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