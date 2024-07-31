Олімпіада-2024: Україна стала пʼятою у фіналі жіночих парних четвірок в академічному веслуванні

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Перші 500 метрів представниці України подолали другими й поступалися Нідерландам. На половині дистанції вони стали третіми, пропустивши на своє місце Велику Британію.

Перед останніми 500 метрами дистанції команда України продовжувала втримувати третю позицію, проте на останніх метрах пропустили Німеччину та Швейцарію. У підсумку український екіпаж фінішував пʼятим.

"Вже нагорода те, що ми серед сильніших команд. Це Олімпійські ігри, тут слабких нема. Нас також боялися, і це було непередбачувано щодо того, хто міг виграти. Але ми старалися і віддали все. Раді, що продемонстрували боротьбу. Для нас це найголовніше, що була боротьба, ми намагалися дістати. Десь розуміли, що медаль у нас у кишені, але сталося як сталося", — сказала веслувальниця Євгенія Довгодько в коментарі для Суспільне Спорт.

Суперницями України у фіналі жіночих парних четвірок були олімпійські чемпіонки Токіо-2020 Китай, а також Велика Британія та Нідерланди — чемпіонки та віцечемпіонки останньої світової першості.

Загальні результати

Нідерланди — 6:16.31 хвилин Велика Британія — 6:16.46 Німеччина — 6:19.70 Швейцарія — 6:20.12 Україна — 6:23.05 Китай — 6:27.08

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

29 липня наша збірна завоювала першу медаль на іграх. Ольга Харлан здобула бронзу в фехтуванні шаблею.