Олімпійський чемпіон Абраменко оголосив про завершення кар'єри
Олімпійський чемпіон з фристайлу в лижній акробатиці Олександр Абраменко підтвердив, що завершив кар'єру
Про це Абраменко розповів у коментарі "Трибуні".
За його словами, він припинив виступи та з травня, перейшов на тренерську роботу в збірній України з фристайлу.
"Я пройшов конкурс та підписав контракт старшого тренера штатної збірної України. Також обіймаю посаду першого віцепрезидента національної Федерації лижного спорту України", - сказав Абраменко.
Хто такий Олександр Абраменко
36-річний Олександр Абраменко є олімпійським чемпіоном 2018 року з лижної акробатики. У 2022 році в Пекіні український фристайліст здобув у цій дисципліні срібло.
Абраменко є віцечемпіоном світу - 2019. Також в його активі 1 золота, 3 срібні та 6 бронзових нагород на етапах Кубка світу.
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