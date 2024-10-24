Олімпійський чемпіон Абраменко оголосив про завершення кар'єри

Про це Абраменко розповів у коментарі "Трибуні".

За його словами, він припинив виступи та з травня, перейшов на тренерську роботу в збірній України з фристайлу.

"Я пройшов конкурс та підписав контракт старшого тренера штатної збірної України. Також обіймаю посаду першого віцепрезидента національної Федерації лижного спорту України", - сказав Абраменко.

Хто такий Олександр Абраменко

36-річний Олександр Абраменко є олімпійським чемпіоном 2018 року з лижної акробатики. У 2022 році в Пекіні український фристайліст здобув у цій дисципліні срібло.

Абраменко є віцечемпіоном світу - 2019. Також в його активі 1 золота, 3 срібні та 6 бронзових нагород на етапах Кубка світу.