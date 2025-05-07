Верняєв та інші українські гімнасти попередили про бойкот ЧЄ-2025. У федерації відреагували

Заяву гімнастів оприлюднив один із членів національної збірної Назар Чепурний в instagram.

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 у вправах на брусах Олег Верняєв та інші українські гімнасти заявили, що бойкотуватимуть ЧЄ через усунення Українською федерацією гімнастики Геннадія Сартинського з посади головного тренера чоловічої команди.

"УФГ цілеспрямовано усуває головного тренера чоловічої збірної України — Сартинського Геннадія Людвиговича — від участі у чемпіонаті Європи. Людину, яка на своїх плечах тримає всю підготовку національної команди", - йдеться у заяві.

Збірники також звинуватили віцепрезидентку організації, яка відповідає за чоловічу спортивну гімнастику Стеллу Захарову в "системному руйнуванні чоловічої гімнастики України зсередини".

"Ми заявляємо відкрито: без Сартинського ми, члени національної збірної України, відмовляємося брати участь у чемпіонаті Європи, проведення якого заплановано наприкінці травня цього року", - попередили спортсмени.

Вони додали, що команда направить звернення до FIG (Міжнародної федерації спортивної гімнастики) з проханням розібратися в ситуації та вплинути на дії керівництва УФГ.

Підписи під заявою поставили Олег Верняєв, Назар Чепурний, Владислав Грико, Дмитро Прудко, Єгор Перепьолкін, Стасіс Бутрімас, Ігор Дишук, Іван Рудий, Богдан Супрун та Святослав Швед.

ЧЄ зі спортивної гімнастики відбуватиметься з 26 до 31 травня у Лейпцигу (Німеччина).

Реакція Української федерації гімнастики

В УФГ виступили із заявою у відповідь та пояснили, що 11 лютого тимчасово припинили членство Геннадія Сартинського у федерації через дисциплінарний проступок. Проте деталі інциденту не розкрили.

"Бойкот групи гімнастів вочевидь не відповідає інтересам українського спорту і може бути використаний ворожою пропагандою для дискредитації українського спортивного руху", - йдеться в заяві

Також в УФГ, яку очолює Ірина Дерюгіна, припустили, що молоді гімнасти, які підписали заяву про бойкот, не розуміють, що їх "використовують у прихований спосіб в інформаційній війні".