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Головна Спорт Паралімпіада 2024: Україна здобула "золото" у стрибках в довжину

Паралімпіада 2024: Україна здобула "золото" у стрибках в довжину

Ксенія Золотова
1 вересня, 2024 неділя
12:55
Спорт Оксана Зубковська

Українська спортсменка Оксана Зубковська стала паралімпійською чемпіонкою у стрибках у довжину, клас T12, на Паралімпійських іграх 2024

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Про це повідомляють Суспільне.Спорт.

Золота медаль Зубковської зі стрибків у довжину класу T12 стала першим "золотом" збірної України на Паралімпійських ігор-2024 у легкій атлетиці.

Зубковська вийшла в лідерки після першого стрибка на 5.64 метра. Вже з другої спроби українка полетіла на 11 сантиметрів далі, закріпивши лідерство в проміжному заліку, — 5.75 м.

Стрибок на "золото" вийшов у Оксани з п'ятої спроби — 5.78 метра — і новий особистий рекорд сезону для українки. Найближча переслідувачка Зубковської, іспанка Сара Мартінес, зупинилася на позначці 5.40 м.

Результати стрибків у довжину (жінки, клас T12) є наступними:

  • Оксана Зубковська (Україна) 5.78 м
  • Сара Мартінес (Іспанія) 5.40 м
  • Лінда Хамрі (Алжир) 5.30 м

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43-річна Зубковська незмінно вигравала золоті медалі в стрибках у довжину на чотирьох попередніх Паралімпіадах. У Лондоні-2012 українка також встановила чинний світовий рекорд у своєму класі — зі стрибком на 6.60 метра. 

Таким чином Зубковська виграє в стрибках у довжину на п'ятій Паралімпіаді поспіль — серія продовжується з дебютних Ігор українки в Пекіні 2008 року.

Друге "золото" України на Паралімпіаді-2024 —  у плаванні на 100 метрів вільним стилем (клас S5) тріумфував Олександр Комаров.

Загалом для синьо-жовтих у Парижі нагорода Зубковської стала вже ювілейною, 20-ю в усіх видах спорту.

У пресслужбі Верховної Ради України привітали Оксану "з цією важливою перемогою, яка є символом стійкості та майстерності, а також великою гордістю для всієї України. Дякуємо, Оксано, за твою наполегливість та блискучий виступ! Вся країна пишається тобою!".

  • У четвер, 29 серпня, у Парижі стартували XVII літні Паралімпійські ігри: вигляд має медальний залік після 3-го дня Ігор.
Теги:
Україна
Паралімпіада
легка атлетика
паралімпійська збірна
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