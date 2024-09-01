Паралімпіада 2024: Україна здобула "золото" у стрибках в довжину
Українська спортсменка Оксана Зубковська стала паралімпійською чемпіонкою у стрибках у довжину, клас T12, на Паралімпійських іграх 2024
Про це повідомляють Суспільне.Спорт.
Золота медаль Зубковської зі стрибків у довжину класу T12 стала першим "золотом" збірної України на Паралімпійських ігор-2024 у легкій атлетиці.
Зубковська вийшла в лідерки після першого стрибка на 5.64 метра. Вже з другої спроби українка полетіла на 11 сантиметрів далі, закріпивши лідерство в проміжному заліку, — 5.75 м.
Стрибок на "золото" вийшов у Оксани з п'ятої спроби — 5.78 метра — і новий особистий рекорд сезону для українки. Найближча переслідувачка Зубковської, іспанка Сара Мартінес, зупинилася на позначці 5.40 м.
Результати стрибків у довжину (жінки, клас T12) є наступними:
- Оксана Зубковська (Україна) 5.78 м
- Сара Мартінес (Іспанія) 5.40 м
- Лінда Хамрі (Алжир) 5.30 м
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43-річна Зубковська незмінно вигравала золоті медалі в стрибках у довжину на чотирьох попередніх Паралімпіадах. У Лондоні-2012 українка також встановила чинний світовий рекорд у своєму класі — зі стрибком на 6.60 метра.
Таким чином Зубковська виграє в стрибках у довжину на п'ятій Паралімпіаді поспіль — серія продовжується з дебютних Ігор українки в Пекіні 2008 року.
Друге "золото" України на Паралімпіаді-2024 — у плаванні на 100 метрів вільним стилем (клас S5) тріумфував Олександр Комаров.
Загалом для синьо-жовтих у Парижі нагорода Зубковської стала вже ювілейною, 20-ю в усіх видах спорту.
У пресслужбі Верховної Ради України привітали Оксану "з цією важливою перемогою, яка є символом стійкості та майстерності, а також великою гордістю для всієї України. Дякуємо, Оксано, за твою наполегливість та блискучий виступ! Вся країна пишається тобою!".
- У четвер, 29 серпня, у Парижі стартували XVII літні Паралімпійські ігри: вигляд має медальний залік після 3-го дня Ігор.
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