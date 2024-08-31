Трагічні втрати, перше золото на Паралімпіаді та космічний Циганков: огляд новин українського спорту за 24-30 серпня

"Динамо" і "Шахтар" дізнались суперників у єврокубках

Цього тижня були зіграні завершальні матчі кваліфай-раундів єврокубків. Київське "Динамо" не змогло подолати австрійський "Зальцбург" у Лізі чемпіонів, тож зіграє у Лізі Європи. На пряму в основний раунд ЛЧ пройшов "Шахтар".

Ще один представник України - "Кривбас" - боровся за Лігу конференцій. Проте українські гравці поступились іспанському "Бетісу" і не кваліфікувались у жоден з єврокубків.

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Після матчів кваліфікації відбулось жеребкування. У цьому сезоні єврокубки проходять за новим форматом. Більше немає групового раунду.

В основному раунді ЛЧ та ЛЄ, які триватимуть з вересня по січень, беруть участь по 36 команд. Кожен зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

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На "Шахтар" у Лізі чемпіонів чекають матчі проти "Баварії", "Боруссії Дортмунд", "Аталанти", "Арсеналу", "Янг Бойза", ПСВ, "Болоньї" і "Бреста".

"Динамо" зіграє у Лізі Європи з "Ромою", "Лаціо", "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Галатасараєм", "Вікторією" Плзень", РФШ та "Гоффенгаймом".

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На війні загинув колишній боксер "Українських отаманів"

Колишній боксер збірної України та "Українських отаманів" Денис Ящук загинув на війні проти російського агресора.

Денис Ящук вихованець клубу "Максим" (місто Нетішин, Хмельницька область). Виступав у ваговій категорії до 52 кг, здобув звання Майстра спорту міжнародного класу.

Спортсмен відомий виступами за збірну України та команду "Українських отаманів".

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Старт Паралімпійських ігор. Надважлива золота медаль Комарова

У четвер, 29 серпня, у Парижі стартували XVII літні Паралімпійські ігри. За підсумками 2-го змагального дня, лідером медального заліку Паралімпійських ігор були спортсмени з Китаю, які завоювали 12 золотих медалей.

На Іграх Україну презентують 140 спортсменів. Після 2-х днів наші паралімпійці мали в активі золото, 5 срібних та 2 бронзові нагороди. Наша збірна посідала 13 позицію у медальному заліку.

Окремо варто відзначити золоту медаль, яку завоював наш плавець Олександр Комаров на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5.

Українець пройшов дистанцію за 1:07.77 хвилини та встановив новий паралімпійський рекорд класу S5.

Фото: Getty Images

На подіумі з нашим українцем опинився "нейтральний" Кірілл Пульвер, який завоював бронзу. Комаров вказав, що намагався не звертати на нього уваги, попри те, що негативно ставиться до росіян.

"На п'єдесталі знав, що буде грати наш український гімн і почувався впевнено, це було почуття гордості. Я сам з Маріуполя, пережив важкі часи під бомбардуванням. Мої всі минулі нагороди згоріли у Маріуполі, і до росіян я ставлюся дуже негативно, бо вони хоч і виступають як наче "нейтральні", але вони підтримують війну і радіють смертям українських людей. І тому я не можу перебувати поруч з цими людьми", - заявив Олександр Комаров.

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УПЛ вдалось вперше в історії створити єдиний телепул

У середу, 28 серпня, футбольні клуби "Динамо" та "Зоря" долучилися до UPL TV. Відтепер усі матчі Української Прем’єр-ліги транслюватимуться на UPL TV.

"Всі клуби УПЛ підтвердили, що дивляться у майбутнє разом, а UPL TV — чудова платформа для розвитку і популяризації чемпіонату України, на якій, завдяки об’єднанню зусиль, для всіх учасників відкриваються нові можливості для інновацій, спрямованих на підвищення рівня професіоналізму, створення комфортних умов для залучення спонсорів та партнерів, покращення інфраструктури та прогресу чемпіонату України", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Кияни й луганчани стали останніми, хто приєднався до проєкту.

Фото: ФК "Динамо"

Померла капітанка збірної України з гандболу Глібко

У віці 34 років померла гандболістка збірної України Ірина Глібко. Останніми роками спортсменка боролась з онкологічним захворюванням.

Ірина Глібко - уродженка Одеси. Гандболістка виступала за збірну України з 2010 року, була капітанкою команди.

Зі сезону 2012-2013 Глібко грала у чемпіонаті Румунії. До цього в Україні презентувала "Галичанку", ЗДІА та "Податковий університет".

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Циганков видав космічний матч за "Жирону"

На тижні "Жирона", кольори якої презентує Віктор Циганков, розгромно перемогла "Осасуну" (4:0). Український вінгер вийшов у стартовому складі, а за версією статистичного порталу FlashScore був найкращим на полі.

На 34-й хвилині Циганков виконав розкішну навісну передачу на Браяна Хіля, дует вінгерів вивів "Жирону" вперед. А на старті другого тайму відзначився і сам українець. Свій гол гравець відзначив у стилі "Зоряних війн".

Фото: Getty Images

Схоже, що лідер збірної України відновився від пошкоджень і готовий запалювати у матчах Ліги націй, де наша національна команда зіграє вже у вересні. До слова, Циганков потрапив у склад, який вже оголосив Сергій Ребров.