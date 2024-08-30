Україна з рекордом завоювала перше золото на Паралімпіаді-2024

Про це повідомляє офіційний сайт Паралімпіади-2024.

Олександр Комаров здобув "золото" в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5. Українець пройшов дистанцію за 1:07.77 хвилини та встановив новий паралімпійський рекорд класу S5.

Попередній рекорд належав чемпіону Лондона-2012, бразильцю Даніелю Діашу — 1:09.35 хвилини.

Паралімпіада-2024

Плавання вільним стилем (100 м, чоловіки, клас S5)

30 серпня

1. Олександр Комаров (Україна) 1:07.77 хвилини

2. Ціньчжан Гуо (Китай) 1:08.22

3. Кірілл Пульвер ("нейтральний") 1:09.41

Як виступає Україна

На Іграх у Парижі українські паралімпійці здобули золото, 4 срібні та 2 бронзові нагороди. Наша збірна посідає 10 позицію у медальному заліку.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, чоловіки, клас S5)

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (метання списа, клас F38), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5),

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)