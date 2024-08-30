"Кривбас" розгромно програв "Бетісу" та не кваліфікувався у єврокубки

Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".

Перший поєдинок приніс перемогу "Бетісу" з рахунком 2:0. У сьогоднішній грі "Кривбас" повинен був перемагати з різницею у 3 мʼячі, щоб забезпечити собі місце в основному раунді Ліги конференцій.

Проте вдало провести матч в Іспанії українській команді не вдалось. "Кривбас" поступився з рахунком 0:3: Абде Еззальзулі оформив дубль, ще один мʼяч на рахунку Айтора Руїбаля. "Бетіс" забив усі голи у період з 40 по 43 хвилину.

Для "Кривбасу" боротьба за основний раунд єврокубків - завершений.

Ліга конференцій

Плей-офф. Матч-відповідь

29 серпня

"Бетіс" (Іспанія) - "Кривбас" (Україна) 3:0 (Перший матч - 2:0)

Голи: Руїбаль, 40, Еззальзулі, 41, 43