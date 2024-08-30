"Кривбас" розгромно програв "Бетісу" та не кваліфікувався у єврокубки
У четвер, 29 серпня, український "Кривбас" програв іспанському "Бетісу" у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій
Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".
Перший поєдинок приніс перемогу "Бетісу" з рахунком 2:0. У сьогоднішній грі "Кривбас" повинен був перемагати з різницею у 3 мʼячі, щоб забезпечити собі місце в основному раунді Ліги конференцій.
Проте вдало провести матч в Іспанії українській команді не вдалось. "Кривбас" поступився з рахунком 0:3: Абде Еззальзулі оформив дубль, ще один мʼяч на рахунку Айтора Руїбаля. "Бетіс" забив усі голи у період з 40 по 43 хвилину.
Для "Кривбасу" боротьба за основний раунд єврокубків - завершений.
Ліга конференцій
Плей-офф. Матч-відповідь
29 серпня
"Бетіс" (Іспанія) - "Кривбас" (Україна) 3:0 (Перший матч - 2:0)
Голи: Руїбаль, 40, Еззальзулі, 41, 43
- "Кривбас" залишався останньою командою з України, яка боролася за єврокубки. "Шахтар" на пряму вийшов до Ліги чемпіонів, а "Динамо" кваліфікувалось у Лігу Європи.
- Раніше житомирське "Полісся" не вийшло до Ліги конференцій, а СК "Дніпро-1" припинив своє існування і навіть не розпочав виступи у кваліфікації.
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