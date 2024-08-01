"Полісся" програло "Олімпії" в Лізі конференцій
У четвер, 1 серпня, у другій грі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій ФК "Полісся" поступився "Олімпії" на останніх хвилинах матчу
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Поєдинок відбувся в польському місті Глівіце. "Полісся" вийшло вперед уже на першій хвилині матчу. Проте на 11-й "Олімпія" зрівняла рахунок. Перемогу "Олімпії" приніс гол Дурдова в доданий час.
Ліга конференцій
2-й кваліфікаційний раунд. Повторна гра
"Полісся" (Україна) - "Олімпія" (Словенія) - 1:2
Голи: Кушніренко, 1 - Флоруц, 11, Дурдов, 90'+3
- У першій грі 25 липня у Любляні дебютанти єврокубків з Житомира поступилися "Олімпії" з рахунком 0:2.
- У відкритому тренуванні перед грою участь взяв чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик, який має чинний контракт з "Поліссям". Раніше, перед стартом у кваліфікації Ліги конференцій, клуб "Полісся" оприлюднив ролик з Усиком, де український боксер одягав форму футбольного клубу з Житомира із 17 номером, натякаючи, що він може долучитися до гри. Усик дебютував за "Полісся" у товариському матчі у лютому 2022 року, а минулого сезону уклав з житомирянами контракт на 1 рік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.45
- EUR Купівля 44.25Продаж 44.99
- Актуальне
- Важливе