"Динамо" не пройшло "Зальцбург" у кваліфікації Ліги чемпіонів
Футболісти київського "Динамо" не зуміли пройти австрійський "Зальцбург" у плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Перший матч "Динамо" - "Зальцбург" закінчився поразкою української команди з рахунком 0:2. Повторна зустріч, яка пройшла сьогодні, 27 серпня, завершилась внічию (1:1).
У сьогоднішній грі "Зальцбург" вийшов вперед на старті зустрічі. На 12-й хвилині 18-річний Адам Дагім відзначився першим голом у цьому сезоні.
"Динамо" зуміло відповісти на 29-й хвилині. Центральний захисник Тарас Михавко розкішною передачею розрізав півзахист та лінію оборони австрійців, і вивів Владислава Ваната віч-на-віч з голкіпером. Український форвард свій момент реалізував.
Завдяки перемозі за сумою двох матчів "Зальцбург" кваліфікувався до основної стадії Ліги чемпіонів. На "Динамо" чекатиме Ліга Європи.
Ліга чемпіонів
Плей-офф. Кваліфікація
27 серпня
"Зальцбург" (Австрія) - "Динамо" (Україна) 1:1
Голи: Дагім, 12 - Ванат, 29
Перший матч - 2:0
Попередження: Діамбу, 70, Гурна-Дуат, 77 - Попов, 31, Михавко, 32, Ванат, 65, Дубінчак, 78, Біловар, 90+2
Фото: Getty Images
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