"Динамо" програло "Зальцбургу" у плей-офф Ліги чемпіонів
У середу, 21 серпня, київське "Динамо" поступилось австрійському "Зальцбурга" у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Номінально домашній матч "Динамо", який проходив у Любліні, закінчився поразкою українців з рахунком 0:2. Голи для "Зальцбурга" зуміли забити Доржелес Нене та Маурітс Чергорд, який реалізував пенальті.
Матч-відповідь пройде 27 серпня в Австрії.
Для потрапляння до основного раунду Ліги чемпіонів клубам потрібно подолати раунд плей-офф турніру. До основної стадії ЛЧ від України напряму потрапив переможець УПЛ - "Шахтар".
Ліга чемпіонів
Плей-офф. Кваліфікація
Перший матч
21 серпня
"Динамо" (Україна) - "Зальцбург" (Австрія) 0:2
Голи: Нене, 29, Чергорд, 50 (пен.)
Попередження: Шапаренко, 45+3, Дубінчак, 81 - Дедич, 45+3, Ван дер Бремпт, 78
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