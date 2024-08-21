"Динамо" програло "Зальцбургу" у плей-офф Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Номінально домашній матч "Динамо", який проходив у Любліні, закінчився поразкою українців з рахунком 0:2. Голи для "Зальцбурга" зуміли забити Доржелес Нене та Маурітс Чергорд, який реалізував пенальті.

Матч-відповідь пройде 27 серпня в Австрії.

Для потрапляння до основного раунду Ліги чемпіонів клубам потрібно подолати раунд плей-офф турніру. До основної стадії ЛЧ від України напряму потрапив переможець УПЛ - "Шахтар".

Ліга чемпіонів

Плей-офф. Кваліфікація

Перший матч

21 серпня

"Динамо" (Україна) - "Зальцбург" (Австрія) 0:2

Голи: Нене, 29, Чергорд, 50 (пен.)

Попередження: Шапаренко, 45+3, Дубінчак, 81 - Дедич, 45+3, Ван дер Бремпт, 78