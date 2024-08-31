"Всі минулі нагороди згоріли у Маріуполі": український плавець Комаров прокоментував здобуття золота на Паралімпіаді-2024

Про це він розповів Суспільному Спорт.

Спортсмен зазначив, що він плаває вже понад 15 років, тому вважає, що наприкінці дистанції йому, ймовірно, допоміг досвід, адже відрив від представника Китаю був невеликим.

"Дуже цим пишаюся і дякую нашим Збройним Силам, всім українцям, які борються щодня з російською навалою. Україна завжди перемагає, хоча цей шлях дуже складний. Але все буде Україна, і ми переможемо", - сказав Комаров.

Він розповів, що враження від перемоги є як дуже добрі, так і не дуже.

"Те, що показав дуже гарний результат, покращив час та виборов золоту нагороду - це добре. Проте було таке відчуття, що сьогодні важче було вибороти цю медаль, ніж вчора на вдвічі довшій дистанції. В кінці було важко, але я знав, для чого я це роблю, що я цілеспрямовано готувався до цієї дистанції", - сказав плавець.

Також він прокоментував бронзу "нейтрального" Кірілла Пульвера. Комаров вказав, що намагався не звертати на нього уваги, попри те, що негативно ставиться до росіян.

"Подіум з "нейтральним" плавцем? На п'єдесталі знав, що буде грати наш український гімн і почувався впевнено, це було почуття гордості. Я сам з Маріуполя, пережив важкі часи під бомбардуванням. Мої всі минулі нагороди згоріли у Маріуполі, і до росіян я ставлюся дуже негативно, бо вони хоч і виступають як типу "нейтральні", але вони підтримують війну і радіють смертям українських людей. І тому я не можу знаходиться поруч з цими людьми", - додав плавець.

Комаров став переможцем запливу на дистанції 100 метрів вільним стилем на Паралімпіаді у Парижі.

Як виступає Україна

На Іграх у Парижі українські паралімпійці здобули золото, 4 срібні та 2 бронзові нагороди. Наша збірна посідає 10 позицію у медальному заліку.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, чоловіки, клас S5)

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (метання списа, клас F38), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5),

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)